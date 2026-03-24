Courrèges, en busca de un nuevo director artístico

Tras cinco años al frente de la icónica casa de moda Courrèges, Nicolas di Felice deja su cargo como director creativo.

¡Qué aventura tan increíble!", publicó en sus redes sociales el belga de 42 años, quien consiguió revitalizar la firma de moda surgida en los años 60 con tras su paso por Balenciaga, Louis Vuitton y Christian Dior. Su reinterpretación del estilo futurista del creador de la marca le ha valido un reconocimiento que lo sitúa ahora en las quinielas para sustituir a Pieter Mulier al frente de Alaïa tras su marcha a Versace; aunque Nina Ricci y Etro continúan sin diseñador.

"Salgo de casa para dedicarme a otros proyectos, pero siempre guardaré un recuerdo inolvidable de este increíble viaje y desearé a la casa todo lo mejor para su futuro", se ha limitado a comentar Di Felice, tras expresar su agradecimiento a todos los que contribuyeron al "renacimiento" de Courrèges. Se prevé que la firma propiedad de Artémis, el holding de la familia Pinault, anuncie al sustituto de Di Felice en los próximos días.

Del paso del belga por la firma parisina quedan en la retina sus colecciones inspiradas en las ideas modernistas de su creador, pero actualizadas con un toque nightlife que convertían sus prendas en la vestimenta ideal para cualquier fiesta, así como su recuperación del logotipo original de la marca.