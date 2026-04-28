La crisis hunde el turismo en Cuba con una caída del 48% en el primer trimestre

La crisis que azota Cuba va camino de empeorar, dada la caída en una de sus principales fuentes de ingresos: el turismo internacional. En el primer trimestre de este año, con la situación de la isla agravada debido a las restricciones impuestas por Trump a su suministro de petróleo, sus llegadas se han recortado un 48%.

En concreto, según los últimos datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, recibió un total de 298.057 turistas internacionales.

Si se incluyen los viajeros nacionales, el total registrado entre enero y marzo fue de 448.857 personas, un 41% menos que el mismo período del año pasado. También descendieron las entradas de la comunidad cubana en el exterior, que bajaron un 42,8%, hasta 34.233 personas.

Canadá siguió siendo el principal mercado emisor de viajeros —y divisas—, con 124.794 turistas, pese a registrar una caída del 54,2%. Le siguieron Rusia, con 20.917 viajeros, y Estados Unidos, con 17.034; mientras que desde España llegaron a la isla del Caribe 5.851 turistas, un 40,4% menos