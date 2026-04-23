El presidente de Cuba llama a "prepararse para una posible guerra" con EEUU

Aunque la atención de Trump sobre Cuba parece haberse disipado últimamente, en medio del conflicto abierto en Oriente Próximo, el presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel, no olvida las amenazas de la Casa Blanca. Es por ello que ha advertido de que su país "debe prepararse para una posible guerra" con Estados Unidos, pues la posibilidad de que Washington intente perpetrar alguna "agresión" no está todavía descartada.

"En las condiciones actuales, es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota", ha planteado el mandatario, partidario de una acción combinada entre "la guerra simétrica con la irregular y de participación popular" o, dicho en otras palabras, "la guerra de todo el pueblo". "Si tenemos que defender la revolución y la soberanía de la independencia del país, así será", ha añadido en una entrevista concedida al portal de noticias brasileño Ópera Mundi.

En todo caso, ha dejado claro que su planteamiento es únicamente "defensivo", ya que La Habana "no promueve la guerra, no la estimula", aunque tampoco "le tiene miedo". "Cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria", ha manifestado Díaz-Canel, antes de avisar a Trump de que una irrupción militar en la isla tendría para él "un coste político".

Así las cosas, ha vuelto a mostrarse partidario de dialogar con Estados Unidos "siempre y cuando se haga con respeto a la soberanía y a la independencia" de Cuba, al tiempo que ha lamentado el bloqueo económico y energético que la potencia norteamericana ha impuesto a su país desde hace seis décadas y que se ha agravado con la actual administración.

Relacionado Trump ahonda el bloqueo de Cuba al anunciar aranceles a los países que le suministren petróleo

"Tenemos un bloqueo energético bajo la supuesta justificación imperialista de que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, algo que es contrario a todo lo que nosotros somos", ha reivindicado el presidente cubano, antes de reprobar la decisión de incluir a su país en la nómina de estados que "apoyan el terrorismo".