Irán anticipa que el estrecho de Ormuz no volverá a ser un paso de libre navegación

Las autoridades de Irán han dejado claro que, tras la ofensiva desencadenada por Estados Unidos e Israel, el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación, sino que se convertirá en una fuente de ingresos para el país.

"El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", ha declarado el portavoz de la presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, sobre los procedimientos legislativos que se pondrán en marcha para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho a pagar en su moneda, el rial.

En comentarios recogidos por la agencia semioficial Tasnim, Goudarzi asegura que "ningún país tendrá derecho a transitar por esta vía sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar".

Y, a dos días de que concluya el ultimátum de Trump, ha recalcado que Irán no tiene la más mínima intención de ceder a las pretensiones de Estados Unidos. "El camino de la república islámica no es ni el compromiso ni la rendición, sino la resistencia para consolidar la posición de Irán en el nuevo orden mundial", ha zanjado.

Así es que Irán ha ido cerrando en los últimos días acuerdos con países como Filipinas, Indonesia, Malasia o Tailandia para que puedan utilizar Ormuz, y ha permitido también el paso con cuentagotas de barcos con bandera o destino a países que han rechazado abiertamente la operación conjunta de Estados Unidos e Israel. Así, por ejemplo, dos buques de Turquía han pasado por el estrecho por primera vez desde hace más de un mes.