Trump carga contra Europa y le aconseja "coraje" para ir a Ormuz a coger petróleo por sí misma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene las espadas en alto contra los aliados europeos debido a su inacción en el estrecho de Ormuz y a su falta de cooperación en la guerra contra Irán. Así es que, ante la escasez de combustibles, ha aconsejado a estos países que reúnan el "coraje" que les faltó y acudan por sus propios medios a Oriente Próximo para conseguir crudo por sí mismos.

En concreto, en varias publicaciones a través de sus redes sociales, ha vuelto a cargar especialmente contra Reino Unido y Francia por no secundar sus planes bélicos, y ha reiterado —como en días pasados— que Estados Unidos "no olvidará" que los aliados no han querido ponerse implicarse en la guerra contra Irán.

"Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos. Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", ha insistido una vez más, al tiempo que ha minimizado la complejidad de la tarea de que sus aliados acudan directamente a Ormuz a obtener petróleo porque Irán está actualmente "diezmado" tras sus ataques de la mano de Israel.

"Lo difícil ya está hecho", ha reivindicado Trump antes de ofrecer un par de opciones a los aliados en caso de que necesiten petróleo. La primera, la compra en Washington, donde hay "de sobra"; y la segunda, reunir "coraje" para viajar al golfo Pérsico a "cogerlo".

"Un paso al frente"

Poco después, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha secundado a su jefe, crítico con que otros países no den "un paso al frente" mientras Trump "ha estado dispuesto a asumir la mayor parte del esfuerzo en nombre del mundo libre".

En todo caso, ha puesto en valor que la situación en el estrecho de Ormuz va mejorando y que ya circulan "más buques", a pesar de que hoy mismo Irán ha atacado un superpetrolero de Kuwait que se encontraba "completamente cargado" en el puerto de Dubái.