Las cuatro mayores constructoras de España compiten por la alta velocidad de Australia

Las cuatro mayores constructoras españolas, ACS, Ferrovial, Acciona y FCC, optan a la construcción de la primera línea de tren de alta velocidad de Australia, un tramo de cien kilómetros entre Sídney y Newcastle.

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En concreto, la compañía presidida por Florentino Pérez, a través de su filial CPB, y la liderada por Rafael del Pino han unido sus fuerzas con la francesa Vinci; mientras que la empresa que dirige José Manuel Entrecanales ha apostado por la firma local John Holland y el grupo que encabeza Esther Alcocer Koplowitz ha construido su consorcio con Samsung C&T Corporation y la malaya Gamuda.

Ahora, transcurrido el plazo para presentar las ofertas, la autoridad ferroviaria de Australia ha iniciado su evaluación de las propuestas para las obras principales del tramo inicial, con un contrato que incluye el diseño técnico, la perforación de 35 kilómetros de túneles y el acondicionamiento de los accesos a las estaciones de las ciudades.

Se trata de una de las partes del megaproyecto impulsado por las autoridades australianas, valorado en unos 37.000 millones de euros, para convertir las más de dos horas y media de trayecto entre Sídney y Newcastle en apenas una hora de viaje.