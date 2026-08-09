Sidney adelanta al mercado sus próximos grandes contratos de infraestructuras hasta 2030

Actuaciones ferroviarias, carreteras, estaciones, intercambiadores y trabajos de renovación y conservación. Es el resumen de los proyectos de infraestructuras que el gobierno de Nueva Gales del Sur, en Australia, tiene previsto llevar a cabo —y sacar a licitación— a lo largo de los próximos cuatro años, y para los que quiere que las empresas se vayan preparando.

Entre los proyectos con mayor escala figura la segunda fase del tranvía de Parramatta, en el que la administración pública ha comprometido unos 1.680 millones de euros. Si bien parte de la contratación principal se ha hecho a través de procesos restringidos, su puesta en marcha seguirá generando contratos auxiliares, suministros y trabajos especializados a medida que avance hacia la construcción. Otras actuaciones previstas pasan por la renovación de trenes suburbanos, los contratos relacionados con la nueva línea de metro de Sidney, la capital del estado, y un túnel de 6,5 kilómetros bajo la bahía, además de otros programas de renovación de carreteras, estaciones o puentes.

El portal actualizado por Transport for NSW, la autoridad pública responsable de la red de transporte del estado australiano de Nueva Gales del Sur, reúne así proyectos en distintas fases de desarrollo, desde actuaciones que ya preparan sus primeras contrataciones hasta otras previstas en el horizonte de 2030. Al publicar el trimestre estimado de salida al mercado de cada una de las iniciativas, las empresas pueden anticipar con antelación consorcios, proveedores y recursos técnicos antes de que se publiquen las licitaciones; algo especialmente relevante para las empresas extranjeras que puedan estar interesadas.

En conjunto, este pipeline constituye una de las principales herramientas de planificación para el mercado de infraestructuras, tanto para las empresas como para la administración pública, que reduce así la posibilidad de que se formen cuellos de botella en un momento de fuerte inversión en transporte e infraestructuras a nivel mundial.