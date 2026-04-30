La demanda de productos de la IA permite a Samsung ganar más durante un trimestre que en todo 2025

La compañía tecnológica surcoreana Samsung registró un beneficio neto atribuido de 27.160 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 489% o casi seis veces más que en el mismo periodo de 2025, debido al impulso de la demanda relacionada con productos de la IA.

De esta forma, el gigante tecnológico coreano obtiene en un solo trimestre un beneficio superior (+6,3%) al registrado a lo largo de todo el año 2025 (25.550 millones de euros).

Entre enero y marzo, el beneficio operativo alcanzó un récord de 32.980 millones de euros, multiplicando por ocho la cifra de un año antes, mientras que las ventas sumaron 77.210 millones de euros, un 69,3% más que un año antes. La aportación de la IA se nota especialmente en la división de memorias (DS), que facturó 47.110 millones de euros con un crecimiento del 225%, mientras que la división de electrónica de consumo y comunicaciones móviles (DX) aportó 30.390 millones de euros, un 2% más.

Por su parte, las ramas de SDC y la de conectividad en vehículos y audio (Harman) brindaron a la compañía 3.860 millones de euros y 2.190 millones de euros, un 14% y un 12% más, respectivamente.

Demanda sólida para el segundo trimestre

La rentabilidad financiera (ROE) del primer trimestre se disparó al 41% frente al 8% de hace un año y el 19% del último trimestre de 2025, mientras que el margen sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó hasta el 51%, frente al 22% de un año antes y el 33% del cierre de 2025.

De cara al segundo trimestre de 2026, Samsung prevé que la demanda del negocio de memoria se mantenga sólida en medio de la expansión de la infraestructura de IA, mientras que para la segunda mitad del año anticipa que la demanda de memoria para servidores se mantenga sólida y que la IA con agentes acelere el crecimiento de la demanda.