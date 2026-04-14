El mundo crecerá dos décimas menos este año a causa de la guerra en Irán

El conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán ha llevado al Fondo Monetario Internacional a rehacer sus cálculos sobre las economías de los distintos países en un contexto de incertidumbre. Y tales son los riesgos que, en la mejor estimación del FMI, la que anticipa que las perturbaciones derivadas de la guerra se hayan disipado a mitad de año, la previsión de crecimiento mundial para este año cae en dos décimas, mientras que la inflación subirá más de un punto sobre lo que se esperaba el pasado mes de enero.

No obstante, los escenarios que cataloga como “adverso” y “severo” pintan peores pronósticos, incluido el riesgo de una recesión global, con el mundo creciendo por debajo del 2% —algo que solo ha ocurrido cuatro veces desde 1980—.

En todo caso, atendiendo al supuesto que la institución gobernada por Kristalina Georgieva asume como más probable, se prevé que el crecimiento mundial para este año se rebaje hasta el 3,1% —dos décimas menos— y que los precios sufran un alza desde el 3,3% planteado hace tres meses hasta el 4,4% que hoy sale a la luz en el informe Perspectiva Económica Mundial.

Además, refleja que la mayor afectación la sufrirán los países de Oriente Próximo y Asia Central, pues su previsión de crecimiento al 3,9% se ha visto truncada por las armas, y se sitúa ahora en el 1,9%. Con todo, la caída es generalizada: de tres décimas en los estados del África subsahariana, de dos décimas en la Eurozona y de una en Estados Unidos, las economías emergentes y en desarrollo de Asia y Latinoamérica.

España resiste

En el caso de la zona euro, la expansión se frenará al 1,1% en 2026, con un recorte de dos décimas y con España a la cabeza del crecimiento entre las grandes economías del viejo continente con una previsión del 2,1%.

Alemania, por su parte, sufre un recorte de tres décimas, hasta el 0,8%; mientras Francia crecerá un 0,9% tras perder una décima y el PIB de Italia subirá un 0,5% tras un ajuste de dos décimas.

China empeora, India mejora

En paralelo, el FMI prevé que el crecimiento disminuya al 3,9% en las economías emergentes y en desarrollo, lo que implica una rebaja de tres décimas.

En concreto, China crecerá un 4,4% en 2026 tras una revisión a la baja de una décima; mientras India ve mejorar en una décima su pronóstico de crecimiento, hasta el 6,5%.