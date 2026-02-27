Ecologistas argentinos denuncian desprotección a los glaciares con la reforma legal en curso

Cinco organizaciones ecologistas argentinas han remitido una carta a autoridades y miembros del Parlamento Europeo para transmitirles su preocupación por el avance de una reforma de la ley de glaciares en el país que, a su juicio, reduce "sustancialmente" el nivel de protección vigente para estas "reservas esenciales de agua dulce" que "cumplen un rol clave para la estabilidad climática".

La carta -firmada por Círculo de Políticas Ambientales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Fundación Biodiversidad Argentina- señala además que este reforma legislativa puede resultar incompatible con los compromisos ambientales internacionales asumidos por Argentina, dentro del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que también fue ratificado ayer por el Senado argentino.

Asimismo, advierten que el proyecto presenta serios cuestionamientos constitucionales, ya que alteraría el esquema de distribución de competencias ambientales establecido por la Constitución Nacional respecto de los presupuestos mínimos de protección ambiental, debilitando el marco ambiental federal.

Las organizaciones también destacan que la iniciativa implicaría una regresión en los estándares de protección ambiental, lo cual resulta incompatible con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia ambiental y de derechos humanos, que poseen jerarquía constitucional o supralegal en el ordenamiento jurídico interno.

Incumplimiento del acuerdo UE-Mercosur

En particular, subrayan que avanzar en una reducción de la protección ambiental al mismo tiempo que se ratifica un acuerdo internacional con obligaciones ambientales vinculantes podría colocar al país en incumplimiento del artículo 26.2.3 del Acuerdo UE–Mercosur, que establece que ninguna de las partes debe debilitar su legislación ambiental con el objetivo de fomentar el comercio o la inversión.

"Debilitar la Ley de Glaciares implicaría un grave retroceso ambiental y jurídico: la protección del agua y de estos ecosistemas estratégicos debe constituir una prioridad indeclinable en cualquier proceso legislativo", señala el escrito remitido por las organizaciones ecologistas.

Suministro de agua

Además de remitir esta carta al Parlamento europeo, varias organizaciones ecologistas argentinas han advertido de que la reforma de la ley de glaciares pone en riesgo el acceso al agua de más de siete millones de personas, "al afectar a cuencas hídricas enteras y profundizar conflictos territoriales ya existentes". Añaden que el agua afectada no se encuentra solo en las provincias donde se encuentran los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales al igual que las napas (acumulaciones de agua subterránea) que son alimentadas por hielos de montaña. "Estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática y su degradación tiene consecuencias irreversibles", advierten los ecologistas.