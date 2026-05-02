EEUU acelera el rearme de Qatar con una venta urgente de misiles de casi 1.000 millones de dólares

Estados Unidos ha aprobado la venta urgente de armamento a Qatar por valor de 992,4 millones de dólares, en una operación que refuerza el papel de Doha como socio estratégico de Washington en Oriente Próximo en un contexto de inestabilidad en la región.

La administración estadounidense ha justificado la decisión por razones de "política exterior y seguridad nacional", toda vez que reforzará la capacidad defensiva de sus aliados árabes en Oriente Próximo.

El carácter excepcional de la autorización radica en que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha recurrido a una cláusula de emergencia para aprobar de forma inmediata la venta, evitando así el proceso ordinario de revisión parlamentaria. Con ello, la Casa Blanca deja claro que considera prioritaria la rapidez del suministro en el actual contexto geopolítico.

Esta decisión encaja en una secuencia más amplia de refuerzo militar a aliados regionales. En semanas anteriores, Washington ya había dado luz verde a posibles ventas de armamento a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania por un volumen conjunto superior a 15.000 millones de dólares, en una señal de que la administración está acelerando el apuntalamiento militar de sus socios árabes ante el deterioro del entorno estratégico.