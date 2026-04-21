Japón se abre a la venta de armas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

El gobierno de Japón ha decidido revisar los límites establecidos por la legislación para las exportaciones de materiales destinados a defensa, abriendo así la puerta a la venta de armas a terceros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Este significativo cambio en materia de defensa tienen como objetivo reforzar la industria del país en un momento de fuertes tensiones en la región, si bien la primera ministra, Sanae Takaichi, ha asegurado que Japón "seguirá en el futuro el principio de país pacífico por el que se ha venido rigiendo durante todo este tiempo".

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No obstante, la dirigente nipona ha advertido que "ningún país puede salvaguardar su propia paz y su propia seguridad" de forma aislada, de modo que interesa "tener aliados", aunque —ha asegurado— "se controlará rigurosamente el uso de los equipos bélicos japoneses en los países destinatarios".

Y, sin dejar de hacer hincapié en que la exportación de material bélico de Japón se limitará a "sistemas diseñados exclusivamente para la defensa", ha puntualizado que los principios que se revisarán de la normativa son aquellos que atañen al material relacionado con labores de rescate, transporte, alerta, vigilancia y retirada de minas.