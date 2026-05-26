EEUU se alía con India, Japón y Australia para colaborar en el suministro de minerales críticos

Los países del Quad, la alianza en el Indo-Pacífico formada por Estados Unidos, India, Japón y Australia, han sellado un acuerdo para reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos, elevar la cooperación en materia de vigilancia marítima y desarrollar conjuntamente un proyecto de infraestructura portuaria en Fiyi que mejore la insuficiente capacidad del archipiélago.

En representación de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha explicado que, en lo que atañe a la minería, se trata de que los cuatro países puedan aprovechar sus herramientas de política económica y coordinar inversiones de cara a fortalecer sus cadenas de suministro. Así, esta senda de trabajo conjunto incluirá colaboración en áreas como la tecnología, la gestión, las políticas y los análisis del mercado internacional, así como ejercicios de respuesta a emergencias relacionadas con la seguridad energética. De hecho, ha avanzado que organizarán un foro específico sobre este asunto.

Además, en la tercera reunión del Quad en año y medio, también han anunciado el lanzamiento de una iniciativa de vigilancia marítima en el Indo-Pacífico que aportará datos comerciales en tiempo real, pues el 60% del negocio global surca estas aguas. Con la mente en la situación del estrecho de Ormuz, Rubio ha destacado que este trabajo de vigilancia es clave, a la vista de "lo que puede suceder cuando la seguridad marítima se ve obstaculizada".

Con él ha convenido la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, consciente de las dificultades que ha introducido el bloqueo de Ormuz a su economía y a su seguridad energética; mientras su homólogo japonés, Motegi Toshimitsu, ha reivindicado la importancia de los esfuerzos diplomáticos extranjeros para recuperar la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo. Por su parte, como anfitrión en esta ocasión, el titular indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, ha hecho votos por un "comercio marítimo seguro y sin obstáculos".

Y, de paso, ha celebrado que esta alianza, que disputa a China el liderazgo en la zona del Indo-Pacífico, tiene como objetivo "intensificar la cooperación común y, al mismo tiempo, ayudar a otros". "Somos sociedades abiertas que fomentan la innovación y la creatividad en búsqueda de crecimiento y prosperidad", ha enfatizado, partidario de que se produzcan más intercambios como este.