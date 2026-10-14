EEUU plantea aranceles de 180.000 euros a todo barco español que llegue a sus costas

Tras casi dos años de investigación, la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos ha concluido que el gobierno de España ha incurrido en prácticas portuarias restrictivas contra los buques norteamericanos y, por ello, ha propuesto a la administración Trump que imponga una tasa de 180.000 euros por viaje a los barcos españoles y que establezca límites a la importación de productos de origen español.

Esas restricciones, según el criterio del departamento estadounidense, podrían afectar a los segmentos de los aceites y las grasas, el azúcar y la confitería, pero también a la perfumería y la cosmética además de la piedra y la cerámica.

Todo ello, tras concluir que España negó el acceso a sus puertos a embarcaciones con bandera de Estados Unidos, lo que perjudicó al comercio exterior del país y derivó en "graves" consecuencias para la fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional.

Una vez finalizados sus trámites, con la recomendación al gobierno que encabeza Donald Trump para que imponga a España esa suerte de aranceles, está previsto que la mencionada agencia estadounidense recabe también las alegaciones procedentes de Madrid y otras opiniones enfocadas a dar una solución adecuada a esta crisis.

Primera sanción

No se trata de la primera vez que Estados Unidos plantea imponer aranceles a España debido a su desacuerdo con las políticas dictadas por el ejecutivo que gobierna Pedro Sánchez.

Tras expresar reiteradamente sus molestias a causa del bajo nivel de gasto militar de España o por la negativa a permitir el uso de las bases militares estadounidenses en suelo español para atacar Irán, Trump no solo llegó a amenazar con dictar aranceles específicos contra España, sino que incluso planteó cortar toda relación comercial con el país. "He pedido cortar todos los acuerdos con España", llegó a recalcar el magnate republicano, si bien la Comisión Europea terció ya entonces para recordarle que los compromisos que Estados Unidos mantiene con la UE incluyen a todos los integrantes del bloque comunitario.