EEUU ya aprobó la devolución de 35.400 millones de dólares, más del 20% del total, por los aranceles anulados

La Agencia de Aduanas y de Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP) ya ha puesto en marcha reembolsos a empresas importadoras del país por valor de 35.400 millones de dólares, correspondientes a la anulación de los aranceles impuestos el año pasado por Donald Trump y que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo estadounidense el pasado mes de febrero.

Según se indica en un documento judicial presentado por la CBP, el importe a devolver incluye el pago de los correspondientes intereses y asciende a un 21,3% de la cantidad total que se estima que deberá devolverse a los importadores, que asciende a unos 166.000 millones de dólares.

Hasta el pasado 11 de mayo, la Oficina de Aduanas de Estados Unidos había recibido un total de 126.237 solicitudes de reembolso, de las que 86.874 (69%) ya han sido aprobadas. Las solicitudes que no han recibido el visto bueno todavía podrían ser autorizadas, ya que algunas presentan defectos de forma que pueden subsanarse y, además, las empresas importadoras tienen la opción de recurrir judicialmente la decisión.

Los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) están sujetos a reembolsos, tras la decisión anunciada el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo de declarar ilegales estas tasas por considerar que Trump se extralimitó en sus funciones al utilizar la ley de sanciones de 1977 para imponer aranceles.

El presidente estadounidense anuncio posteriormente la imposición de otro arancel universal del 10% durante 150 días, que también ha sido considerada ilegal, en este caso por el Tribunal Comercial Internacional, aunque la eficacia de este fallo se limita, por el momento a dos pequeñas empresas y al estado de Washington.

Importadoras y Adidas

Empresas de distinto tamaño y de diversos sectores, desde fabricantes de automóviles a tiendas de ropa, pasando por cadenas de alimentación, tienen derecho a reclamar la devolución de los aranceles, al igual que las compañías que trabajan directamente con la importación de productos del extranjero. Sin embargo, hasta el momento son pocas las empresas que han hecho público que van a reclamar esa devolución, entre ellas se encuentra la marca deportiva Adidas, que espera recibir unos 300 millones de euros por este concepto.

El proceso para la devolución de los aranceles declarados ilegales comenzó pocos días después de la decisión del Supremo estadounidense y las primeras devoluciones de los importes reclamados ya se han realizado esta semana. En todo caso, se prevé un proceso largo y que podría dar lugar también a la apertura de nuevas reclamaciones judiciales en el caso de las solicitudes que sean rechazadas por la CBP.