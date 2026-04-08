EEUU y China acaparan el 90% del valor de las industrias clave que lideran la economía mundial

Las empresas con sede en Estados Unidos y China representan el 90% del valor de los 18 sectores de la economía que están registrando un mayor crecimiento en los últimos años y que están llamados a liderar el crecimiento de la economía mundial hasta 2040, con una previsión de ingresos que asciende hasta los 48 billones de dólares en ingresos para ese año, según se recoge en el informe "La carrera se traslada a las próximas arenas del crecimiento", publicado por McKinsey Global Institute.

Las 18 industrias estratégicas a las que alude el informe se incluyen en sectores como la inteligencia artificial (IA), el comercio electrónico, el software, los vehículos eléctricos, los semiconductores, el espacio o la robótica. Entre las grandes empresas que ya dominan el panorama económico mundial, el informe destaca a un grupo de nueve omniscalers que se han convertido en un nuevo tipo de competidor global.

Se trata de empresas que aprovechan su dominio de la IA y el software para escalar en múltiples industrias físicas y competir simultáneamente en distintas áreas estratégicas. Estas nueve compañías son: Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Huawei, Meta, Microsoft, Samsung y Tesla. La única de estas empresas que no tiene su sede matriz en Estados Unidos o China es la coreana Samsung.

En conjunto, estos nueve gigantes empresariales generaron un flujo de caja operativo de 700.000 millones de dólares en 2025 e invirtieron más de 800.000 millones en I+D y gasto de capital ese mismo año, una intensidad inversora tres veces superior a la de otras industrias.

Según indica el informe, en los últimos tres años, el ecosistema de la IA ha generado 500.000 millones de dólares en ingresos adicionales y ha aportado cerca de 11 billones de dólares a la capitalización bursátil global. En conjunto, constituye la infraestructura tecnológica que está impulsando el desarrollo de la llamada IA física, permitiendo que sistemas como drones y robots autónomos interactúen con el entorno mediante capacidades avanzadas de percepción y toma de decisiones en tiempo real.

La consultora destaca que la magnitud de esta inversión no tiene precedentes. Así, asegura que siete compañías líderes del sector -Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, TSMC, Oracle y Nvidia - elevaron su inversión conjunta en I+D y bienes de equipo (CAPEX) hasta los 750.000 millones de dólares en 2025, una cifra que supera el gasto público anual total de Estados Unidos en infraestructuras hídricas y de transporte. Según las proyecciones actuales, este volumen podría alcanzar el billón de dólares a finales de 2026.

Papel de Europa

Las empresas con sede en Estados Unidos y la región de la Gran China representan el 90% del valor de mercado de los 18 ámbitos estratégicos en la actualidad. Las empresas estadounidenses lideran 14 de esos sectores en capitalización bursátil y diez en ingresos. Pero China está ganando terreno, sobre todo si se mide por la cuota de mercado, y domina en el campo de la electrificación, con el 70*% de la capitalización global en baterías y fisión nuclear, además de liderar el mercado de vehículos eléctricos, cuyas ventas superaron a mediados de 2025 a las de vehículos de combustión.

En contraste, la exposición de las empresas europeas a estos sectores de alto crecimiento alcanza apenas el 7% de su capitalización. Aunque Europa mantiene fortalezas en biotecnología no médica, con el 45*% del valor global, y en equipos para semiconductores, el informe estima una brecha anual de inversión tecnológica de aproximadamente 880.000 millones de euros frente a Estados Unidos.

El informe alerta de que el éxito en las nuevas industrias no depende solo de que la tecnología funcione, sino de quién puede escalarla globalmente más rápido. Europa cuenta con ventajas en áreas específicas, pero necesita movilizar capital de manera más agresiva y acelerar sus procesos regulatorios si quiere competir con el impulso de los omniscalers estadounidenses y el avance de China, según apunta el análisis.

Radar estratégico

El informe concluye que la escala y el alcance de estas 18 industrias han alcanzado una masa crítica, hasta el punto de que prácticamente cualquier organización se ve ya impactada por sus dinámicas. Para las empresas tradicionales, la cercanía a estos sectores puede transformar de manera radical tanto su estructura de costes como su capacidad de generación de valor. En este contexto, las organizaciones deben activar un "radar estratégico" para evaluar si su negocio compite directamente en uno seséstos sectores, si actúa como proveedor crítico o si se encuentra en la periferia.