Empresas de IA, semiconductores y centros de datos se perfilan como oportunidades de inversión

El conflicto en Oriente Medio, la crisis del petróleo y la preocupación por las tasas de interés son cuestiones que los inversores tendrán que tener muy en cuenta en las próximas semanas, aunque se abren oportunidades en sectores como la IA, los semiconductores y las infraestructuras de centros de datos, según el análisis realizado por la gestora de inversión alemana DJE Kapital.

A su juicio, de cara a las próximas semanas el perfil de riesgo-rentabilidad del mercado se ha deteriorado lo que hace recomendable "una estrategia más defensiva". En todo caso, la gestora señala que la posibilidad de un conflicto prolongado en Oriente Medio no está reflejada en los precios del mercado e, independientemente de la guerra en la zona, las inversiones en IA e infraestructura de centros de datos seguirán siendo un "importante motor" para el desarrollo del mercado.

Por ello, los analistas de DJE Kapital consideran que "ciertas acciones tecnológicas y de IA continúan siendo prometedoras" y añaden que las empresas energéticas también pueden salir beneficiadas ya pueden obtener revisiones positivas de sus ganancias debido a los precios más altos de sus productos.

Concretamente en el sector tecnológico, los expertos ven oportunidades de inversión en los campos de la IA, los semiconductores y los centros de datos, ya que "es probable que las inversiones de las principales empresas tecnológicas se mantengan prácticamente intactas. Todas las empresas de hiperescala buscan aumentar su capacidad y se expanden en consecuencia". También se apunta que en el sector energético, las acciones de las empresas petroleras pueden experimentar revisiones al alza de sus ganancias en las próximas semanas, ya que el precio actual del petróleo aún no se ha visto reflejado por completo en sus productos.

Tensiones entre Estados Unidos y China

En cuanto a la situación por regiones, el informe señala que Estados Unidos está siendo menos afectado por la crisis de los precios del petróleo y el gas al contar con mayor independencia energética que Europa o Asia, donde Japón sería el país más afectado.

Las mayores amenazas para los inversores vienen de una prolongación de la guerra en Oriente Medio que haga que los precios de la energía se mantengan altos, "lo que perjudicaría económicamente a Europa y Asia". En este escenario, también existe el riesgo de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, dado que el país asiático tiene una dependencia importante del suministro energético de Oriente Medio.

Otros riesgos para la economía mundial son el aumento de las tensiones inflacionarias -aunque ven probable que los bancos centrales no traten de compensarlas con subidas de tipos, al tratarse de un factor exógeno-, la sobrevaloración de algunos mercados que no están reflejando por completo los riesgos de un conflicto prolongado en Oriente Medio y los riesgos que afectan al capital privado, que cada vez tiene más complicado lograr desinversiones exitosas.