EEUU y China reforzarán su comunicación militar

Diplomacia

Donald Trump y Xi Jinping en la residencia y los jardines de Zhongnanhai, en Pekín, el pasado mayo.
Donald Trump y Xi Jinping en la residencia y los jardines de Zhongnanhai, en Pekín, el pasado mayo. | CASA BLANCA

Apenas un día después de la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump, que se saldó con la voluntad manifestada por ambos dirigentes de establecer una dinámica de cooperación, las fuerzas armadas de China y Estados Unidos han pactado un memorándum de entendimiento para reforzar la comunicación militar para prevención y comunicación de crisis.

De este acuerdo ha informado la agencia oficial de noticias china, que ha apuntado que este documento se firmará lo antes posible, al tiempo que ha agregado que ambas partes han acordado proseguir la cooperación para la búsqueda de restos de militares estadounidenses en territorio del gigante asiático.

La visita oficial de Xi a Washington ha servido a los mandatarios para volver a abordar, como ya hicieran en mayo en Pekín, el comercio bilateral, el conflicto en Irán o la crisis abierta en Taiwán, además de los límites en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial.

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