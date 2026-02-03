Estados Unidos y Nueva Zelanda estrechan su colaboración en minerales estratégicos

Estados Unidos y Nueva Zelanda se han comprometido a explorar nuevas oportunidades para ampliar la colaboración entre ambos países en asuntos como los minerales críticos, la energía, las tecnologías críticas y emergentes y la economía digital, tras la reunión que celebraron en Washington el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, Bede Corry.

Durante el encuentro, Landau y Corry conversaron sobre el establecimiento de un acuerdo de colaboración sobre minerales críticos entre ambos países. Nueva Zelanda participará mañana en la capital estadounidense en una cumbre sobre minerales estratégicos en la que participarán una veintena de países, entre los que se incluyen los siete miembros del G7, junto a India, Corea del Sur, México, Australia y Argentina, entre otros.

El gobierno neozelandés publicó hace un año una lista en la que se identificaban los minerales que resultan esenciales para el desarrollo de la economía y la tecnología del país, entre los que se encuentran los áridos, aluminio, cobalto,, cobre, elementos de tierras raras, litio y níquel, entre otros. También se marcaba como objetivo duplicar la exportación de este tipo de minerales en 2035. En 2024, los principales receptores de la exportaciones de Nueva Zelanda en cuanto a minerales fueron China (172 millones de dólares), Hong Kong y Singapur.

Antártida y defensa

Por otra parte, Landau y Corry reafirmaron la vital importancia de preservar la Antártida para la paz y la ciencia, y se comprometieron a continuar la larga cooperación entre Estados Unidos y Nueva Zelanda en materia de investigación, políticas y logística antárticas. El subsecretario Landau expresó su profundo agradecimiento por el amplio apoyo logístico de Nueva Zelanda al Programa Antártico de los Estados Unidos (USAP) y su apoyo a las inspecciones estadounidenses de estaciones de investigación extranjeras en la Antártida.

Los representantes de ambos países también hablaron sobre colaboración en materia de defensa y Landau celebró la reciente decisión de Nueva Zelanda de seleccionar los helicópteros MH-60R Seahawk de Lockheed Martin como su opción preferida para reemplazar su flota de helicópteros marítimos. Ambos coincidieron en la importancia de seguir invirtiendo en capacidades de defensa interoperables y se comprometieron a explorar nuevas oportunidades para ampliar la cooperación en seguridad con aliados regionales y socios afines.