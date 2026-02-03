Estados Unidos creará una reserva de tierras raras para reducir la dependencia de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el lanzamiento de una reserva de tierras raras y minerales críticos para fines no militares, que, dotado con 12.000 millones de dólares, tiene como objetivo tratar de reducir la dependencia de las importaciones de China.

Desde el Despacho Oval, rodeado de dirigentes empresariales, Trump ha explicado que la que constituye "la primera reserva de la historia" de este tipo se constituirá como un depósito "para uso civil en tiempos de emergencia" con el cual "evitar problemas" a la industria de su país.

Al estilo de la reserva petrolífera con la que ya cuenta Estados Unidos, y emulando también la de minerales críticos con fines de defensa, el proyecto Bóveda verá nutrida su financiación de forma mayoritaria del Banco de Exportación e Importación del país. El 16% restante, como ha concretado, lo aportará el sector privado.

Las tierras raras y, en general, los minerales críticos, han representado uno de los principales focos de interés de la administración Trump desde su vuelta a la Casa Blanca, hasta el punto de que ha centrado buena parte de sus negociaciones con países como Australia o China. Además, su interés en Groenlandia, planteado por él mismo como una cuestión prioritaria en materia de defensa, guardaría también relación con la existencia de estos materiales.