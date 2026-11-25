Estados Unidos planea imponer nuevos aranceles a los productos procedentes de China y la Unión Europea, alegando que sus actos y su sobrecapacidad industrial son "irrazonables" y que "obstaculizan o restringen el comercio estadounidense", al igual que ocurre con Suiza, Japón, India, Singapur, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Vietnam, Taiwán y Bangladesh.

"Durante décadas, muchos de nuestros socios comerciales han adoptado estrategias industriales basadas en atacar la manufactura, la supresión de salarios y mano de obra, el apoyo financiero y de otro tipo, los insumos de la economía no de mercado y otras prácticas distorsionadoras del mercado que inclinan la balanza comercial a su favor, a la vez que erosionan la base manufacturera de Estados Unidos", ha sostenido el representante comercial de la potencia norteamericana, Jamieson Greer.

Sobre la base de este criterio, los productos de los 27 estados miembro de la UE se enfrentan a un arancel del 20%, frente al 15% actual; mientras los bienes procedentes de China podrían alcanzar el 40%, duplicando así la tasa actual, a pesar de los recientes entendimientos entre Xi Jinping y Donald Trump. Por su parte, Japón podría sufrir una subida de hasta el 20%, y Corea del Sur e India tendrán una tasa del 15% podrían alcanzar el 25%.

Asimismo, Estados Unidos no descarta subir los aranceles a Singapur (20%), Suiza (20%), Indonesia (25%), Malasia (25%), Camboya (25%), Tailandia (25%), Vietnam (35%), Taiwán (25%) y Bangladesh (20%).

Pekín y Bruselas se oponen

Frente a esta nueva imposición, que queda supeditada en todo caso a reuniones bilaterales, tanto Pekín como Bruselas han dejado ver su malestar.

De hecho, China considera una "falacia" las acusaciones de sobrecapacidad industrial y ha rechazado ser utilizada "como pretexto para la manipulación política"; mientras la Unión Europea, que también ha negado las afirmaciones que sustentan esos aranceles, ha cargado contra la unilateralidad de la administración Trump.

Las nuevas tasas anunciadas no entran en vigor de manera automática, sino que se trata de propuestas del representante comercial a la vista de las investigaciones llevadas a cabo por su oficina. Los países afectados tienen hasta el 5 de enero para enviar sus comentarios y a partir del 25 de enero se celebrarán audiencias relativas a estas cuestiones.