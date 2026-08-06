EEUU ha reembolsado 100.000 millones de dólares de los aranceles declarados ilegales

El Gobierno de Estados Unidos ha procesado ya el reembolso de unos 100.000 millones de dólares (86.816 millones de euros) correspondientes a los aranceles anunciados por Donald Trump en abril de 2025 durante el denominado 'Día de la Liberación' y que posteriormente fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo estadounidense.

Los gravámenes habían sido impuestos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), pero el Alto Tribunal determinó el pasado mes de febrero que la Administración estadounidense se había excedido en sus atribuciones al utilizar esta norma para establecer los aranceles.

En una declaración presentada ante el Tribunal Internacional de Comercio de Estados Unidos, el director ejecutivo de la Dirección de Programas Comerciales de la Oficina de Comercio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Brandon Lord, ha señalado que, hasta el pasado 31 de julio, se habían aceptado solicitudes de reembolso por aproximadamente 128.680 millones de dólares (111.715 millones de euros).

De esta cantidad, la Administración ha procesado devoluciones por unos 100.000 millones de dólares, incluyendo tanto los aranceles cobrados como los intereses correspondientes.

Las estimaciones apuntan a que el Gobierno estadounidense ingresó de forma indebida alrededor de 166.000 millones de dólares (144.115 millones de euros) mediante los aranceles adicionales anunciados por Trump el 2 de abril de 2025.

La medida, presentada por el entonces presidente como parte de su estrategia comercial bajo el denominado 'Día de la Liberación', fue posteriormente cuestionada en los tribunales hasta llegar al Tribunal Supremo.

El 20 de febrero de 2026, el Alto Tribunal estadounidense declaró ilegales los gravámenes al considerar que Trump había sobrepasado sus competencias al recurrir a la IEEPA para imponerlos.

Tras la resolución judicial, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza puso en marcha el 20 de abril la primera fase de un sistema electrónico destinado a tramitar las solicitudes de devolución de los aranceles.

Pese al revés judicial, la Administración Trump ha continuado buscando mecanismos alternativos para utilizar los aranceles como herramienta de presión en sus relaciones comerciales internacionales.

A finales de julio, Washington anunció nuevos aranceles dirigidos a 60 países, vinculando las medidas a la política de esos Estados frente a los productos elaborados mediante trabajo forzoso.

La nueva estructura sustituyó al arancel global temporal del 10%, establecido durante 150 días después de la decisión del Tribunal Supremo.

De acuerdo con el nuevo esquema, los productos procedentes de países que hayan aprobado una legislación considerada adecuada para combatir el trabajo forzoso estarán sujetos a una tasa del 10%. En cambio, los bienes procedentes de países cuyas prohibiciones sean consideradas insuficientes soportarán un gravamen superior, del 12,5%.

La Administración estadounidense mantiene así su política de utilizar los aranceles como instrumento de presión comercial, aunque bajo mecanismos diferentes a los empleados para imponer los gravámenes que el Supremo declaró ilegales.