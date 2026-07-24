Trump estalla contra la UE por la multa a Google y anuncia más aranceles: "Pagará un precio muy alto"

La multa impuesta por la Comisión Europea contra Google por valor de 890 millones de euros por abuso de competencia ha sentado como un jarro de agua fría en la Casa Blanca.

Trump, que ya había criticado la Ley europea de mercados digitales y había amenazado con un arancel "inmediato" del 100% a cualquier país europeo que impusiera un impuesto sobre los servicios de las compañías tecnológicas al entenderlo como un ataque a las enormes compañías norteamericanas, ha recurrido a su propia red social para proferir una vez más duras críticas contra la Unión Europea.

En su publicación, acusa a Bruselas de haber multado a compañías como Apple, Meta o Amazon —y ahora, Google— para dejar claro que no consentirá "esta práctica ilegal y altamente discriminatoria", por la cual las arcas del bloque comunitario han obtenido, según sus cálculos, más de 18.000 millones de dólares. No obstante, las cifras aportadas por el magnate republicano mezclan conceptos, como es habitual en sus afirmaciones: por ejemplo, denuncia una multa de 15.000 millones de dólares "sin motivo alguno" a la compañía fundada por Steve Jobs cuando, en realidad, se trata de una sentencia que obligó a Apple a pagar 13.000 millones de euros en impuestos por utilizar dos filiales irlandesas sin actividad ni empleados para canalizar buena parte de los beneficios de la empresa fuera de Estados Unidos.

En todo caso, Trump ha anunciado la apertura de una investigación oficial sobre las prácticas comerciales de la UE y, más concretamente, "sobre esta práctica de robar a las empresas estadounidenses y, por ende, al contribuyente estadounidense". "¡Estados Unidos no es una hucha para Europa, y no permitiremos que lo sea!", ha bramado, antes de anticipar "un arancel sustancial a la mayor brevedad posible".

"La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y profundamente poco ética, sobre la cual les he advertido reiteradamente", ha sentenciado, antes de dar por hecho que "las sanciones serán totalmente revocadas".