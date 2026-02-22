Egipto abre la licitación de una planta de energía solar de 500 megavatios al oeste del Nilo

La Compañía Egipcia de Transmisión de Electricidad acaba de abrir una licitación para la construcción de un parque solar fotovoltaico de 500 megavatios en el área occidental del Nilo.

Según la documentación publicada, las solicitudes podrán depositarse hasta el próximo 11 de mayo.

El proyecto seguirá el esquema Build Own Operate, de modo que al desarrollador le corresponderá diseñarlo, financiarlo y construirlo. A partir de ahí, la instalación será de su propiedad y deberá también trabajar en su funcionamiento.

Una vez operativa, esta nueva planta contribuirá al objetivo de Egipto de que la energía renovable suponga el 42% de su mix energético para 2030 y de que, con la vista puesta en 2040, alcance el 65%.

Actualmente, la suma de las instalaciones eólica, solar e hidroeléctrica representan alrededor del 14% de la capacidad instalada de la red nacional, de modo que se espera que el país africano siga apostando por nuevas instalaciones de energía renovable.