Emiratos e Italia toman posiciones en el gran proyecto de gas natural de Argentina
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La petrolera argentina YPF se alía con la italiana Eni y con XRG, el brazo inversor de la petrolera estatal de Abu Dhabi, para extraer gas no convencional de Vaca Muerta
La petrolera estatal argentina YPF ha firmado sendos acuerdos con la italiana Eni y con XRG, el brazo inversor de la refinería estatal de Abu Dhabi, a fin de que se incorporen al desarrollo upstream del proyecto Argentina LNG a través de un 64% de las participaciones de la empresa titular de los bloques de gas del yacimiento de Vaca Muerta.
Así pues, Eni y XRG tomarán una participación del 32% del capital social cada una, mientras que YPF conservará el 36% restante, cambiando así el paso tras la decisión de adquirir su 50% a PlusPetrol el pasado 30 de abril.
"Estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. El ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global", ha afirmado el presidente y consejero delegado de YPF, Horacio Martín, mientras el jefe de operaciones gasísticas de la firma italiana, Guido Brusco, y el presidente del área de gas internacional de la emiratí, Mohamed Al-Aryani, han coincido en que esta alianza hará del yacimiento un protagonista del panorama gasístico internacional.
Como han explicado, Argentina LNG es una iniciativa integrada a gran escala que extraerá gas no convencional con infraestructura midstream y de licuefacción, y el gas natural licuado que se obtenga se comercializará en los mercados internacionales.
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