Emiratos e Italia toman posiciones en el gran proyecto de gas natural de Argentina

La petrolera estatal argentina YPF ha firmado sendos acuerdos con la italiana Eni y con XRG, el brazo inversor de la refinería estatal de Abu Dhabi, a fin de que se incorporen al desarrollo upstream del proyecto Argentina LNG a través de un 64% de las participaciones de la empresa titular de los bloques de gas del yacimiento de Vaca Muerta.

Así pues, Eni y XRG tomarán una participación del 32% del capital social cada una, mientras que YPF conservará el 36% restante, cambiando así el paso tras la decisión de adquirir su 50% a PlusPetrol el pasado 30 de abril.

"Estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. El ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global", ha afirmado el presidente y consejero delegado de YPF, Horacio Martín, mientras el jefe de operaciones gasísticas de la firma italiana, Guido Brusco, y el presidente del área de gas internacional de la emiratí, Mohamed Al-Aryani, han coincido en que esta alianza hará del yacimiento un protagonista del panorama gasístico internacional.

Como han explicado, Argentina LNG es una iniciativa integrada a gran escala que extraerá gas no convencional con infraestructura midstream y de licuefacción, y el gas natural licuado que se obtenga se comercializará en los mercados internacionales.