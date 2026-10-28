Una empresa de software de EEUU pesca en Reino Unido para reforzar la IA aplicada a seguros

Entrada de las oficinas de Guidewire, una empresa de Estados Unidos de software para seguros

La estadounidense Guidewire, una empresa que desarrolla programas para gestión de pólizas, cobros y siniestros, se ha lanzado al mercado británico para reforzar sus herramientas de inteligencia artificial a través de la adquisición de Hyperexponential, una tecnológica con sede en Londres que ayuda a las aseguradoras a evaluar riesgos y calcular precios.

La cifra pactada para llevar a cabo la operación se eleva hasta los 1.525 millones de euros en efectivo, a los que se podrían sumar otros 359 millones de euros adicionales ligados a objetivos de ingresos recurrentes.

Con esta compra, Guidewire pretende incorporar los servicios de Hyperexponential, con la que ya colaboraba como socio tecnológico, y hacerse con sus herramientas de análisis de costes y riesgos.

De fondo, el objetivo es tener la capacidad de analizar más solicitudes y, así, trabajar con mayor rapidez. "El seguro es una industria especialmente compleja", ha argumentado Mike Rosenbaum, el CEO de la cotizada norteamericana que cuenta con más de 570 aseguradoras como clientes en 44 países.