La ola de compras de EEUU que vacía la Bolsa de Londres llega al sector inmobiliario

La creciente salida de compañías cotizadas de la Bolsa de Londres alcanza ya a uno de los sectores estratégicos para la economía digital. Un gran grupo inmobiliario estadounidense, Prologis, ha presentado una propuesta valorada en unos 14.600 millones de euros para adquirir una de las mayores firmas europeas de activos logísticos, SEGRO, en una operación que, de prosperar, supondría la desaparición de otro peso pesado del mercado británico que pasaría a engrosar el parqué norteamericano.

La compañía objetivo es propietaria de una extensa cartera de naves logísticas, centros de distribución y suelo industrial en Reino Unido y Europa continental. Sus activos se encuentran en algunas de las zonas más demandadas del continente, especialmente en los alrededores de grandes áreas metropolitanas, donde la escasez de terreno disponible ha impulsado las valoraciones durante los últimos años.

Pero además de las plataformas logísticas, la firma británica también posee reservas de suelo y conexiones estratégicas a la red eléctrica que podrían resultar especialmente valiosas en un momento en que la expansión de la inteligencia artificial está disparando la demanda de capacidad informática y energética.

Por el momento, el consejo de administración de la inmobiliaria ha rechazado el planteamiento de Prologis al considerar que infravalora significativamente el negocio y sus perspectivas de crecimiento. Ahora, según las normas británicas de OPAs, el grupo estadounidense tiene hasta el 22 de julio para mejorar las condiciones de la propuesta, presentar una oferta firme o desistir del proceso.

Si Prologis está dispuesto a subir el precio, podría desencadenarse una de las mayores operaciones inmobiliarias europeas de los últimos años y una de las más importantes vinculadas al negocio logístico y de infraestructuras para la economía digital.

Pero, más allá del caso concreto, la operación vuelve a poner el foco en un fenómeno que preocupa desde hace años a la City. Las valoraciones de numerosas compañías británicas continúan situándose por debajo de las de empresas comparables en Estados Unidos, lo que ha convertido a Londres en un terreno fértil para fondos de inversión y compradores extranjeros.