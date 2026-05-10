Las empresas cotizadas españolas repartieron más de 15.000 millones en dividendos hasta abril

Las empresas cotizadas españolas repartieron 15.039 millones de euros en dividendos entre sus accionistas durante el primer cuatrimestre de 2025, lo que se traduce en un alza de un 11,3% en comparación con los cuatro primeros meses de 2024, según los registros de Bolsas y Mercados Españoles (BME) consultados por Europa Press. Los dividendos se concentraron en el mes de abril, cuando se repartieron 10.361 millones.

Cabe recordar que en el ejercicio 2025 las empresas cotizadas españolas repartieron 42.600 millones de euros, el mayor nivel de la serie histórica de BME que comienza en 2018, con una subida del 13,2%.

Volviendo al cuarto mes del 2026, en conjunto repartieron dividendos Ebro Foods (0,23 euros), Bankinter (0,1549 euros), Renta 4 (0,25 euros), CaixaBank (0,3321 euros), BBVA (0,6 euros), Miquel y Costas (0,1228 euros), Naturhouse (0,05 euros), Línea Directa (0,0138 euros), Renta Corporación (0,0246 euros), Unicaja (0,1066), Airbus (3,2 euros) y Aena (1,09 euros).

BBVA repartió 3.380 millones

De ellos, el mayor importe repartido entre sus accionistas corresponde a BBVA con 3.380 millones de euros. Sumado al pago de 0,32 euros brutos por acción del pasado noviembre, BBVA destinará un récord de 5.200 millones de euros al dividendo ordinario correspondiente a los resultados de 2025, equivalente al 50% del beneficio del ejercicio.

En mayo, las empresas cotizadas repartirán 5.323 millones de euros de la mano de Inditex (0,875 euros), Banco Santander (0,125 euros), Nicolás Correa (0,3 euros), Arteche (0,39 euros), Alantra (0,5 euros), ArcelorMittal (0,15 euros), Coca-Cola Europacific Partners (0,82 euros), Grupo San José (0,18 euros), Aperam (0,425 euros) y Mapfre (0,11 euros).