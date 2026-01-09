Las empresas españolas en Venezuela viven con "tranquilidad" lo que sucede en el país

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que las empresas españolas presentes en Venezuela -unas 60 en total- han transmitido mensajes de "tranquilidad y de no afectación" ante la crisis que vive el país tras el ataque estadounidense del pasado sábado. En todo caso el departamento dirigido por Carlos Cuerpo ha indicado a La Región Internacional que seguirá "atento" para ofrecer a las compañías que lo precisen el apoyo necesario.

"Es pronto para anticipar cómo evolucionará la situación, tanto en el ámbito económico como en la transición posterior necesaria en Venezuela. El Ministerio continúa atento y trabaja para acompañar a las empresas españolas en este contexto, adaptando las medidas según evolucione el escenario", señala el departamento dirigido por Cuerpo en respuesta a las preguntas remitidas por este medio.

Entre las compañías de capital español más importantes que operan en el país caribeño se encuentran Repsol, Telefónica y Mapfre y BBVA, que ya han comenzado a gestionar como deben afrontar el nuevo panorama económico y político que se presenta en Venezuela. Así, Repsol participa hoy en una reunión que se celebra en Washington entre el gobierno estadounidense y las compañías petroleras que operan en Venezuela. Ayer mismo se hizo pública una información -aún no confirmada por la empresa- en la que se indicaba que Repsol iba a solicitar próximamente a EEUU poder reanudar las exportaciones de petróleo venezolano a ese país, que sufren un veto desde el pasado mes de marzo.

Por su parte, Mapfre fue ayer la primera compañía española con presencia en Venezuela en pronunciarse sobre lo sucedido en el país al indicar su presidente, Antonio Huertas, que la aseguradora no se plantea abandonar el país y confía en el futuro del mismo a pesar de las "dificultades" que ha atravesado en los últimos 30 años . Además, advirtió que la inversión de la empresa en el país es muy reducida y no va a verse comprometida, debido a la situación de hiperinflación que afecta a Venezuela en la última década.

Por su parte, Telefónica opera en Venezuela bajo su marca Movistar y seguramente es una de las empresas más preocupadas por la situación actual en el país, ya que puede afectar a sus planes de desinversión que ya estaban contemplados en el plan estratégico presentado a finales de 2025 por el grupo y que también se están llevando a cabo en otros países latinoamericanos.

BBVA, aerolíneas y comercio

Otras empresas españolas presentes en Venezuela son el banco BBVA y las aerolíneas Iberia, Air Europa y Plus Ultra. Estas últimas tienen en estos momentos suspendidas sus operaciones en el país, ya que la posibilidad de un asalto por parte de Estados Unidos ya les había llevado a suspender los vuelos hace algunas semanas. Por su parte, BBVA tiene una cuota de mercado relevante en Venezuela, aunque muy por debajo de la banca pública que domina el 70% del mercado. Las peculiares condiciones del mercado bancario venezolano hacen que la exposición de BBVA en este país sea muy limitada, aunque con el cambio en la situación política podrían abrirse nuevas expectativas de negocio.

En cuanto a los intercambios comerciales entre España y Venezuela, los productos energéticos (principalmente petróleo) acaparan buena parte de las exportaciones del país caribeño a España, ya que las exportaciones por este concepto en 2024 alcanzaron los 1.314 millones de euros cuando el total de ventas alcanzó los 1.390 millones. Por parte de España, las exportaciones a Venezuela registran un escaso volumen de 230 millones de euros. En todo caso, según las estadísticas oficiales del propio Ministerio de Economía correspondientes a los diez primeros meses de 2025, el intercambio comercial entre ambos países se estaba reduciendo, ya que las importaciones españolas en ese período apenas alcanzaban los 347 millones de euros y las exportaciones se situaban en 149 millones.