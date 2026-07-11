Las empresas del Ibex 35 elevaron un 7% su contribución fiscal en 2025, hasta los 63.843 millones de euros

Las empresas que integran el Ibex 35 incrementaron en 2025 su contribución tributaria total en España hasta los 63.843 millones de euros, un 7% más que los 59.562 millones registrados el año anterior, según la séptima edición del informe de Contribución Tributaria Total (CTT) elaborado por PwC.

Del total aportado, 22.453 millones de euros correspondieron a impuestos soportados directamente por las compañías, un 4% más que en 2024, mientras que 41.390 millones fueron impuestos recaudados en nombre de las administraciones públicas, lo que supone un incremento del 9%.

El estudio refleja que el 55% del valor fiscal distribuido por las empresas del índice bursátil terminó en la Hacienda Pública mediante el pago de tributos. En comparación, el 26% se destinó al reparto de dividendos, el 16% a salarios y el 3% al pago de intereses. De este modo, la aportación fiscal fue 2,12 veces superior al importe distribuido entre los accionistas.

La contribución tributaria del Ibex 35 representó el 12,7% de la recaudación conjunta de la Agencia Tributaria y de las cotizaciones a la Seguridad Social, una proporción que supera en más de cinco puntos el peso medio de estas compañías en la producción nacional, situado en el 7,6% del PIB. En conjunto, los 63.843 millones abonados equivalen al 3,78% del Producto Interior Bruto español de 2025.

Según el informe, las empresas del selectivo ingresaron una media de 175 millones de euros diarios en impuestos, lo que equivale a 1.288 euros por habitante durante el ejercicio. Desde 2019, la contribución tributaria total del Ibex 35 ha aumentado un 50%, frente al crecimiento acumulado del 35% del PIB en ese mismo periodo.

Impuesto sobre beneficios, la principal carga fiscal

Los impuestos sobre beneficios constituyeron la principal partida de los tributos soportados por las compañías, con 7.877 millones de euros, el 35% del total, impulsados por la entrada en vigor del Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones (IMIC) y por el incremento de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades.

Les siguieron los impuestos asociados al empleo, con 5.905 millones de euros, y los impuestos sobre productos y servicios, que alcanzaron los 4.646 millones. En materia medioambiental, las empresas soportaron 3.039 millones de euros, destacando el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), con 1.116 millones, y el canon hidráulico, con 393 millones.

El papel de las empresas como recaudadoras

El informe también subraya el papel de las compañías del Ibex 35 como agentes recaudadores de impuestos. Los tributos sobre productos y servicios encabezaron esta categoría, con 21.807 millones de euros, seguidos por los impuestos vinculados al empleo (7.809 millones), los medioambientales (6.554 millones) y las retenciones sobre beneficios (5.184 millones).

La recaudación neta de IVA ascendió a 13.445 millones de euros, un 12% más que en 2024, favorecida por la aplicación durante todo el ejercicio del tipo general del 21% al gas y la electricidad. En los impuestos especiales, el gravamen sobre las labores del tabaco superó los 7.580 millones de euros, mientras que el nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos aportó algo más de cuatro millones.

Más de 477.000 empleos en España

Las empresas del Ibex 35 generaron durante 2025 un total de 477.631 empleos en España, con un salario medio de 53.860 euros. El coste laboral por empleado se situó en 66.223 euros, de los que 27.942 euros correspondieron a impuestos y cotizaciones asociados al empleo, de forma que 42 de cada 100 euros del coste laboral se destinaron a cargas fiscales.

Además de los impuestos, las compañías realizaron otros pagos de naturaleza no tributaria por importe de 1.388 millones de euros, entre los que destacaron las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los pagos regulatorios a la CNMC. Descontadas las subvenciones recibidas, la contribución neta por estos conceptos ascendió a 321 millones de euros.