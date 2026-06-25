La energética española Audax irrumpe en Noruega con una opa de 400 millones

La energética española Audax ha lanzado una oferta para hacerse con el grupo noruego Elmera valorada en unos 404 millones de euros; una operación con la que busca reforzar su presencia en los países nórdicos mediante la compra de una de las mayores comercializadoras de electricidad de la región. La transacción, sin embargo, podría desembocar en una guerra de ofertas, ya que la firma con sede en Bergen ha confirmado que mantiene conversaciones con otro interesado que ha presentado una propuesta "significativamente superior".

El objetivo de Audax pasa por controlar el 100% de las acciones en circulación de Elmera, proveedor de electricidad que ofrece también servicios de telefonía móvil y de facturación en Noruega, Suecia y Finlandia y que cuenta con más de 900.000 puntos de suministro. Y, con el objetivo de convencer a los accionistas, su oferta aporta una prima del 39,4% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de la compañía.

Con la OPA condicionada a poder realizar una due diligence sobre el estado de Elmera y a un nivel mínimo de aceptación de un 66,7% de sus acciones y derechos de voto emitidos y en circulación, por el momento la oferta de la española ha obtenido un apoyo que ronda el 40%. Sin embargo, el consejo de administración de la empresa nórdica ha recomendado a los accionistas que "no realicen ninguna gestión" hasta que se aclare el panorama.

Y es que, como explica en una nota para los accionistas, Audax ya había tanteado al consejo de administración de Elmera, si bien la oferta registrada hoy supone una mejora sobre el planteamiento inicial. "Incluye un precio, unos términos y unas condiciones mejoradas en comparación con las propuestas comunicadas en privado al consejo", admite en su texto, en el que señala que hay otras ofertas a considerar.

En este sentido, detalla que cuenta con una manifestación de interés no vinculante de otro actor estratégico para comprar la empresa "a un precio significativamente superior al indicado por Audax", motivo por el cual se ha acordado una negociación en exclusiva mientras lleva a cabo su propia due diligence de Elmera.

En medio de este aluvión de interesados en hacerse con la cotizada en la Bolsa de Oslo, sus acciones han pegado un fuerte estirón esta mañana, hasta el punto de que actualmente están disparadas por encima del 32% sobre los precios de ayer. Audax, en cambio, está cayendo más de un 1,5% en la Bolsa de Madrid.