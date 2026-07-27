España destinará más de 1.500 millones de euros a mejoras en sus puertos

Los puertos públicos de España serán objeto de inversiones por valor de 1.567 millones de euros de cara al año próximo, especialmente para mejorar su capacidad, a la vista de la evolución alcista de la demanda.

El segundo gran eje de inversión es la sostenibilidad. En este capítulo cobran especial relevancia las inversiones, en gran parte ligadas a fondos europeos, en las conexiones eléctricas de los muelles para proporcionar energía a los buques atracados

El desarrollo de accesos terrestres, fundamentalmente ferroviarios, para aumentar el porcentaje de mercancías que entran o salen de los puertos por tren y así reducir emisiones y descongestionar la red de carreteras es la tercera pata del plan, que se completa con otras inversiones menores en materia de seguridad o digitalización.

Grandes proyectos previstos

Entre los proyectos más importantes destacan la nueva terminal norte del puerto de Valencia, el desarrollo de la explanada sur para eólica marina offshore en el puerto de A Coruña, la prolongación del muelle de Pechina en el puerto de Almería o el recinto de cierre para el desarrollo del futuro muelle Catalunya en el puerto de Barcelona, donde también se construirán nuevos ataques y se ampliará el muelle Adosado.

También se prevé la segunda fase del espigón central y la ampliación de las instalaciones de graneles líquidos en Punta Ceballos, en el puerto de Bilbao; el pantalán frente 19 en el puerto de Cartagena o las obras del muelle de ribera costa en la dársena sur para eólica marina offshore en el puerto de Castellón.

A todo ello se suma el muelle para graneles líquidos en el puerto de Huelva, el dique muelle comercial de Puerto del Rosario y el muelle adosado al dique Reina Sofía en Las Palmas, el muelle 8 en el puerto de Málaga, el muelle de Ribera en Granadilla (Tenerife), el muelle Baleares en Tarragona o los nuevos silos de almacenamiento de vehículos en los puertos de Santander y Vigo.

Autosuficiencia económica

Estas actuaciones forman parte del presupuesto para 2027 aprobado por el consejo rector de Puertos del Estado, que prevé un importe neto de la cifra de negocios de 1.437 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,6% frente a los 1.374 millones previstos para 2026.

El resultado previsto del ejercicio antes de impuestos recogido en el presupuesto para 2027 supera los 167 millones de euros, lo que permitirá a los puertos mantener su autosuficiencia económica para poder acometer sus planes de inversión, así como sus gastos de explotación.

Por último, las tasas de utilización, que incluyen entre otras la tasa de la mercancía, del buque y del pasaje, y que representan la mayor partida de ingresos, se prevé que aumenten hasta superar los 679 millones de euros el próximo año; mientras que la tasa de ocupación y la de actividad alcanzarán los 383 millones de euros y 175 millones de euros, respectivamente.