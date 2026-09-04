España promueve en la UE nuevos impuestos a las petroleras

Tras un verano de sequía e incendios forestales en el sur de Europa, el gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha pedido a la Comisión Europea que habilite un fondo para financiar medidas de adaptación al cambio climático y que cubra pérdidas derivadas de episodios extremos relacionados con la meteorología.

Tal y como ha planteado la vicepresidenta tercera del gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al comisario europeo de Clima, los recursos para financiar esos medidas saldrían de un impuesto sobre los beneficios de las empresas de gas y petróleo y de nuevos mecanismos de deuda, unos bonos de riesgo climático.

Y es que, para Aagesen, es importante que el viejo continente pueda tanto reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias como anticipar los riesgos climáticos. Así es que demanda que se instauren objetivos vinculantes a corto, medio y largo plazo, basados en la evidencia científica e inicialmente centrados en los sectores más expuestos: agua, salud, infraestructuras, bosques y biodiversidad, turismo, agricultura y pesca.

A su juicio, se trata de exigir que las inversiones en Europa no solo no dañen la naturaleza, sino que también refuercen las capacidades de adaptación al territorio y los riesgos climáticos.

"La emergencia climática está teniendo graves impactos en toda Europa, que se está calentando aproximadamente el doble de rápido que la media mundial. En este escenario no caben respuestas reactivas. Necesitamos un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos por el bien de las generaciones presentes y las futuras", ha avisado Aagesen.