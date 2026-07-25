Los incendios en el centro de España y el suroeste de Francia obligan a evacuar a 270.000 personas

Los tres grandes incendios de Madrid, que ayer quedaron ya unificados en un solo frente, y el intenso fuego declarado en Ávila han obligado a 70.000 personas a dejar sus viviendas, mientras otras 20.000 han sido conminadas a mantenerse en sus domicilios ante los riesgos de intentar buscar una ruta de salida. En Francia las llamas siguen avanzando por el suroeste del país y la cifra de evacuados ronda las 200.000 personas.

Es el caso de la sierra oeste de Madrid, donde ya se ha evacuado a 35.000 personas y los confinados alcanzan la cifra de 20.000, según los datos de delegación del gobierno.

En paralelo, debido al incendio de Ávila, se ha decretado ya el desalojo de siete municipios, que suponen una población de unas 30.000 personas, y el de dos pequeños municipios madrileños limítrofes que suman otros 5.000 habitantes.

Mientras los servicios de extinción trabajan para hacer frente a las llamas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy la zona afectada, desde donde ha dirigido la reunión del comité de coordinación.

"Situación compleja"

"La situación sigue siendo compleja y los expertos nos dicen que vamos a tener unas horas complejas porque las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad o si se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que tenemos es una ventana de oportunidad", ha asegurado el mandatario.

Asimismo, ha explicado que los distintos focos declarados en la comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila se abordan ya como "un único incendio", con un dispositivo conformado por medios estatales, autonómicos y locales, así como recursos solicitados a la Unión Europea.

Situación en Francia

Mientras tanto, en Francia se enfrentan a un incendio que marca ya cifras "récord", como lo definió su ministro de Interior, Laurent Nuñez, pues se acerca ya a las 100.000 hectáreas arrasadas.

En este contexto, se ha ordenado la evacuación de 197.000 personas, incluso en las inmediaciones de Burdeos. Por el momento, el alcalde descarta que vaya a desalojarse la ciudad, en cuyo interior residen unas 260.000 personas.

A las tareas de extinción del incendio se ha sumado ya el ejército, según la información proporcionada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, y se ha puesto en marcha el reparto de un millón y medio de mascarillas entre la población.