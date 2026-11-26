Menos de 24 horas después de anunciar que Estados Unidos baraja subir los aranceles a la Unión Europea, Suiza, China y otros once países asiáticos, Brasil se suma a la lista de afectados por un posible endurecimiento de las tasas comerciales.

En concreto, el representante comercial de la potencia norteamericana, Jamieson Greer, propone imponer al país que dirige Luis Inácio Lula da Silva un arancel adicional específico sobre las importaciones de azúcar y otro del 10% sobre las exportaciones de aeronaves terminadas, alegando que "no ha hecho ningún progreso significativo para abordar las prácticas comerciales perjudiciales que socavan la competitividad de los agricultores, trabajadores, innovadores y empresas estadounidenses".

Así, ha acusado a Brasil de "seguir exportando a Estados Unidos cantidades significativas de azúcar fuera de cuota y aeronaves terminadas, que actualmente están exentas", de modo que ha apostado también por aumentar el arancel fuera de cuota sobre las importaciones de azúcar "de forma no discriminatoria para evitar un aumento repentino procedente de otros países cuyo mercado podría cubrir Brasil".

Esta decisión ha irritado a Brasilia, pero más si cabe el hecho de que Greer la justifique en la importancia de lograr que el país latinoamericano "se siente a la mesa de negociaciones". "Llevamos más de un año participando de buena fe en las negociaciones", ha subrayado el gobierno brasileño, antes de recordar que Washington se comprometió a enviar los términos de referencia de un posible acuerdo económico y comercial entre ambos países "y, hasta la fecha, dichos términos de referencia no se han enviado, a pesar de las reiteradas insistencias".

Así las cosas, el país latinoamericano ha considerado "evidente" que la nueva recomendación arancelaria se formula para presionar al gobierno para que introduzca modificaciones en la regulación del sistema de pagos PIX, un sistema público brasileño similar a Bizum, y el comercio digital. "Pero Brasil no cederá ante este tipo de amenazas", ha concluido.

Guerra comercial

De este modo, Washington ha abierto así un nuevo capítulo de la guerra comercial que mantiene con Brasilia y que se había enfriado en las semanas que rodearon a las elecciones brasileñas.

A pesar de que Brasil es uno de los pocos países que no tiene un déficit comercial con Estados Unidos, el principal argumento esgrimido por la administración Trump para imponer tasas a multitud de países, su ejecutivo decidió gravar el comercio con este país en el marco de una campaña de presión que pretendía frenar el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente en prisión por un intento de golpe de estado.