Lula, reelegido presidente de Brasil frente a Bolsonaro, que no reconoce el resultado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo, de modo que ha sido reelegido para un nuevo mandato al frente del país sudamericano.

Según los datos oficiales con el 99,89% de las secciones escrutadas, Lula se ha hecho con el 51,77% de los votos válidos (64,1 millones de papeletas), mientras que su rival, el representante del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, ha obtenido el 48,23% de los apoyos tras recibir 59,7 millones de sufragios.

Sin embargo, al término del recuento, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha anunciado que no reconoce estos resultados y que pedirá la anulación de los comicios amparándose en que el horario de votación se prolongó dos horas más.

El Supremo decidió ayer alargar la jornada de votación ante los problemas registrados en el transporte público, que causaron un gran número de denuncias de electores. Hasta el punto de que, dada la situación generada, los representantes de las dos candidaturas pidieron que se ampliase el horario previsto para participar en los comicios, aunque en el caso de Bolsonaro circunscribió la petición a solo cinco estados.