Estados Unidos concentra la nueva riqueza mundial

La riqueza mundial continúa creciendo. Cada día desde hace un lustro, un total de 89 personas se incorporan a la lista de los que cuentan con más de treinta millones de dólares, que forman ya un club que supera los 713.000 socios. Y el destino que eligen, de forma muy mayoritaria, sigue siendo Estados Unidos.

En concreto, la potencia norteamericana ha concentrado el 41% de las nuevas grandes fortunas surgidas durante los últimos cinco años y afianza una ventaja que ni el ascenso de China ni la aceleración de India parecen capaces de recortar a corto plazo.

Así, el país reúne ya 251.352 personas con patrimonios superiores a treinta millones de dólares y podría alcanzar las 387.422 en 2031, según la vigésima edición de The Wealth Report, el informe anual de Knight Frank sobre patrimonio privado e inversión inmobiliaria.

El dominio estadounidense resulta todavía más visible al ampliar la mirada al continente. Norteamérica concentra actualmente el 37% de las grandes fortunas del mundo, frente al 31% que acogía hace cinco años, y las proyecciones indican que puede alcanzar el 43% dentro de cinco años. En cambio, tanto Europa como Asia continuarán sumando riqueza en términos absolutos, pero perderán peso dentro del conjunto mundial.

China, en segunda posición

No obstante, este avance no implica que Estados Unidos lidere todas las clasificaciones. Indonesia presenta la mayor previsión de crecimiento porcentual entre los grandes patrimonios, con un 82% hasta 2031; mientras Arabia Saudí encabeza la expansión de los milmillonarios, cuyo número podría casi triplicarse, al pasar de 23 a 65 en cinco años. Países como Polonia, Suecia, Australia y Dinamarca también registrarán avances elevados, aunque desde bases mucho más pequeñas.

En cuanto a China, conserva la segunda mayor población nacional de fortunas superiores a treinta millones de dólares, con casi 121.700, y se da por hecho que en los próximos cinco años seguirá aumentando. No obstante, su crecimiento previsto, cercano al 19%, queda lejos del estadounidense. Mientras tanto, India avanza con mayor intensidad: ha pasado de 12.161 grandes patrimonios en 2021 a 19.877 en 2026, con la previsión de que superará los 25.000 en 2031.

España sube un 42%

Otro de los países con un crecimiento llamativo es España. Cuenta actualmente con 9.186 personas con más de treinta millones de dólares, frente a las 6.478 de 2021, lo que supone un crecimiento cercano al 42%. Con este dato, supera a Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, pero la proyección apunta que el crecimiento se moderará con una subida por debajo del 11% en el próximo lustro.

Su atractivo capta perfiles distintos. Madrid gana terreno como ciudad internacional desde la que trabajar, invertir y mantener conexiones empresariales, mientras Marbella funciona como refugio familiar.