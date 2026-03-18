Estados Unidos mantiene intactos los tipos a la espera del desenlace en Irán

La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido, por segunda vez consecutiva este año, mantener los tipos de interés sin cambios debido a la incertidumbre derivada de la guerra contra Irán.

Pese a los intentos de la Casa Blanca de lograr una rebaja —como muestra el hecho de que el único voto en contra fuese el de Stephen Miran, exasesor de Trump en materia económica—, la Fed ha optado por que los tipos continúen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75%.

La argumentación detrás de esta decisión se sustenta en que las implicaciones en la economía estadounidense de los acontecimientos en el entorno del golfo Pérsico "son inciertas", tal y como ha planteado la Reserva Federal a través de un comunicado.

Así es que, en este contexto de "incertidumbre elevada" sobre las perspectivas económicas, y teniendo en el frontispicio lograr el máximo empleo y que la inflación se sitúe en el 2% a largo plazo, la Fed haya optado por la prudencia.

Sobre todo, a la vista de que los indicadores disponibles reflejan que la inflación "sigue siendo algo elevada", que la creación de empleo "se ha mantenido baja" y que la tasa de desempleo "apenas ha variado" en los últimos meses. No obstante, ha puesto en valor que la actividad económica se ha expandido "a un ritmo constante", lo cual lleva a no alterar la hoja de ruta.

Otros movimientos

Esta decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos llega un día después de que el Banco de la Reserva de Australia anunciase una subida de sus tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,1%, en el que es ya su segundo incremento consecutivo.

A lo largo de esta semana, además, las principales instituciones harán públicas sus decisiones, como el caso del Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo o el Banco de Japón, y se aguarda que mantengan los tipos sin cambios.