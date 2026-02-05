Los tipos tienden a estabilizarse en los países más desarrollados

Las decisiones tomadas hoy por el BCE y por el Banco de Inglaterra de mantener los tipos de interés en el 2% y en el 3,75%, respectivamente, marca una tendencia que se viene registrando en las economías de los países más desarrollados de mantener el precio del dinero estable ante la contención de las tensiones inflacionistas.

En Estados Unidos, la Reserva Federal también decidió mantener los tipos en el 3,75% en su última reunión, a pesar de las presiones recibidas desde la administración Trump para realizar una nueva bajada. Esta prudencia también puede verse en países como Canadá, donde la tasa se mantiene en el 2,25% e incluso en Japón (con una subida de un cuarto de punto hasta el 0,75%) y Australia, que elevó ligeramente los tipos hasta el 3,85% por el repunte de la inflación.

En todo caso, a veces las decisiones sobre la necesidad de mantener tipos o no llegan cargadas de polémica en el interior de los propios bancos centrales. Es el caso de lo sucedido en el Banco de Inglaterra, donde la diferencia de posturas entre los miembros del consejo de gobierno llevaron hoy a una decisión dividida (5 a 4) sobre la necesidad de mantener o bajar tipos. Al final se impuso la primera opción.

En países con otra realidad económica como Colombia se anuncia un ciclo de subidas de tipos -tras un primer incremento de 100 puntos básicos hace una semana hasta el 10,25%- para enfrentarse al efecto del aumento del salaario mínimo para 2026, que se ha situado por encima del 23%. La inflación cerró el año en el país en el 5,10% e incluso la subyacente ya se sitúa en el 5,85%.

Brasil y Argentina

En Brasil, el banco central mantuvo los tipos en el 15% en su última reunión a finales de enero pero los había subido en un cuarto de punto en diciembre para contener los efectos de la inflación en el país, que ronda el 5%. En la vecina Argentina los tipos de interés casi duplican a la tasa brasileña, ya que se sitúan en el 29% y permanecen estables desde el inicio de 2025 cuando el banco central realizó un recorte de 300 puntos desde el 32% vigente en aquel momento. Pese a la mejora de algunos indicadores macroeconómicos, el precio del dinero sigue siendo mucho más elevado que el de las economías occidentales más desarrolladas, e incluso que su vecino Brasil.

Por su parte, China mantiene los tipos de interés en el 3% desde hace algunos meses, en línea con las tasas vigentes en los países occidentales. Finalmente, en Rusia se están rebajando los tipos desde el pasado mes de junio, cuando alcanzaron el 21%, y la tasa actual se sitúa en el 16% aunque la previsión es la de seguir con una política monetaria restrictiva para tratar de reducir la inflación a un nivel entre el 4 y el 5%, ya que actualmente se sitúa en el 5,6%.