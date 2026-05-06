Estados Unidos relaja el control financiero sobre Venezuela y PDVSA, aunque mantiene límites

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha informado de la concesión de una licencia que permitirá a algunas entidades legales asesorar al gobierno venezolano y a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), de cara a una posible reestructuración de su deuda.

De esta forma, el departamento del Tesoro norteamericano concede una licencia por la cual se autorizan transacciones anteriormente prohibidas que sean "habitualmente inherentes y necesarias para la prestación de servicios jurídicos, de asesoramiento financiero y de consultoría" al ejecutivo central venezolano, así como a PDVSA y entidades en las que la petrolera posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o superior.

Tales servicios -según reza la licencia general 58 que recoge esta disposición- también contemplan la "evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados". No obstante, no autoriza "la reestructuración, transferencia o liquidación" de la deuda ni las negociaciones directas entre Miraflores, PDVSA y sus subsidiarias, y los acreedores.

Límites a los medios de pago

Tampoco incluye condiciones de pago por los servicios prestados al amparo de esta licencia general que no sean "comercialmente razonables", que impliquen canjes de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, monedas digitales o tokens digitales emitidos "por, para o en nombre del gobierno de Venezuela, incluido el petro", criptomoneda cuya preventa fue lanzada en enero de 2018 y que está respaldada por las riquezas naturales del país.

En esa misma línea, el Tesoro norteamericano seguirá sancionando toda transacción realizada por personas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, China o "cualquier entidad propiedad o controlada por dichas personas". También cualquier transacción en la que participen personas físicas o jurídicas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC.

No se permite renegociar deuda

Esa decisión se produce semanas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara la reanudación de sus relaciones con Caracas, tras más de siete años de suspensión. No obstante, la disposición estadounidense sigue sin permitir operaciones relacionadas con la renegociación, transferencia o quita de deuda con el gobierno del país y la petrolera estatal, ni tampoco de reestructuración de los déficits de sus cuentas públicas.