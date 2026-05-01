Las petroleras de Estados Unidos siguen entrando en el negocio de Venezuela

Las empresas estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding han firmado sendos acuerdos energéticos con la estatal Petróleos de Venezuela en el marco de una reunión entre la presidenta, Delcy Rodríguez, y el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en el país latinoamericano, John Barrett.

Lo ha anunciado la presidencia venezolana a través de un comunicado en el que ha indicado que el encuentro ha servido para "afianzar" la agenda energética, minera y comercial que ambos países desarrollan en conjunto "bajo principios de respeto y entendimiento mutuo", desde la incursión militar de Washington y Caracas para detener a Nicolás Maduro.

"Venezuela reafirma su disposición de generar un clima de confianza para las inversiones extranjeras que contribuyan directamente al bienestar del pueblo venezolano", ha destacado la mandataria del país sudamericano.

También la embajada de Estados Unidos en Venezuela ha confirmado el encuentro a través de sus redes, resaltando la firma de acuerdos energéticos que promueven la recuperación económica del país.