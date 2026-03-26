Estados Unidos y Rusia, las economías que salen mejor paradas de la guerra en Oriente Próximo

La OCDE ha reevaluado las perspectivas económicas para este año, teniendo en cuenta el impacto de la guerra desatada en Oriente Próximo, lo que ha dado como resultado un frenazo del PIB de la Eurozona y una mejora de los datos de Estados Unidos y Rusia, mientras Japón, Arabia Saudí y China capean el temporal sin cambios. El país del G20 que más se resentirá será Reino Unido, cuya previsión de crecimiento se recorta en cinco décimas, dejando en evidencia su vulnerabilidad frente a la crisis energética mundial.

En detalle, el think tank de las economías avanzadas anticipa que el crecimiento de la Eurozona para 2026 no alcanzará los niveles previstos antes de que Estados Unidos e Israel decidiesen bombardear Irán, sino que se quedará cuatro décimas por debajo de la estimación anterior. De este modo, la economía del bloque comunitario crecerá al 0,8%; mientras su perspectiva de inflación, aumentada en siete décimas desde la anterior predicción, alcanzará el 2,6% debido a los mayores costes energéticos.

Dentro de los cuatro países de la UE que analiza la OCDE, España solo ha visto reducida su previsión de crecimiento en una décima, hasta el 2,1%; pero Francia, Alemania e Italia sufren un recorte de dos décimas y se limitarán a un crecimiento del 0,8% en los dos primeros casos y del 0,4% en el tercero. Además, la mayor corrección en la previsión de inflación la registra el país germano, con un 0,8% adicional; mientras se calcula que la mayor alza de los precios la padecerá España, al alcanzar el 3%.

Solo mejoran tres países

A pesar de que la previsión económica de la OCDE para el conjunto del mundo se mantiene invariable de cara a este 2026, con un crecimiento previsto del 2,9% —y de que el cálculo teniendo solo en cuenta a los países del G20 incluso sube una décima (hasta el 3%)—, solo Estados Unidos, Rusia y México aparecen en verde: tres décimas más para Washington (hasta el 2%) y una tanto para Moscú (0,6%) como para el país latinoamericano (1,3%).

Mientras, en el grupo de países cuya predicción económica se mantiene inalterable aparecen China (4,4%), Arabia Saudí (4%), Australia (2,3%) y Japón (0,9%); y el bloque más numeroso es el de los países con peor pronóstico económico. Ahí aparece Reino Unido como el más damnificado, cuyo PIB solo crecerá un 0,7% este año. Por detrás, Corea del Sur podría perder cuatro décimas del crecimiento previsto para este año y quedarse en el 1,7%, al tiempo que Brasil, Argentina e Indonesia verán reducido su planteamiento en dos décimas, hasta el 1,5% y el 2,8% en los países sudamericanos y el 4,8% en el asiático. Con una corrección de una décima, India se quedará en el 6,1%, Turquía alcanzará el 3,3% y Canadá y Sudáfrica llegarán al 1,2%.

Sube la inflación

Finalmente, en lo que atañe a la inflación, solo en dos países del G20 ha hecho la OCDE una corrección a la baja: Arabia Saudí (-0,3%) y Brasil (-0,1%). Así, el dato queda fijado en el 1,9% para el país del golfo Pérsico y en el 4,1% para el país americano.

En los demás, la previsión es que aumenten los precios, especialmente en Turquía, con una subida del 5,9% hasta el 26,7%, y Argentina, con un auge del 13,7% hasta el 31,3%. En cuanto al resto, los cálculos de la OCDE apuntan que la inflación oscilará en 2026 entre el 1,3% de China y el 6,4% de Rusia.