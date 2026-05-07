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Luis del Val en el Foro La Región

Estados Unidos sanciona a una de las mayores empresas extranjeras en Cuba, una minera de Canadá

Bloqueo a Cuba

La minera Sherritt Internacional, que, a través de una sociedad mixta con una empresa estatal, se dedica a la extracción de cobalto y níquel, ha sido sancionada por explotar los recursos naturales de la isla "en beneficio del régimen y a expensas del pueblo"

La empresa minera Sherritt en Cuba
La empresa minera Sherritt en Cuba

La última oleada de sanciones de Estados Unidos contra Cuba impacta también en Canadá. La minera Sherritt Internacional, que, a través de una sociedad mixta con una empresa estatal, se dedica a la extracción de cobalto y níquel, ha sido sancionada por explotar los recursos naturales de la isla "en beneficio del régimen y a expensas del pueblo".

"Obtiene beneficios de activos que el régimen cubano expropió originalmente a personas y empresas estadounidenses", sostiene el departamento del Tesoro de Estados Unidos en relación a una de las mayores empresas extranjeras en Cuba, donde se instaló hace más de tres décadas.

En el marco de un creciento bloqueo por parte de la administración Trump a la isla caribeña, las sanciones también se dirigen contra el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial y su directora, Ania Guillermina Lastres Morera.

Se trata, según Washington, de "una empresa paraguas" que domina el ejército cubano y que controla "aproximadamente, el 40% o más de la economía de la isla". Diseñada "únicamente en beneficio de las élites corruptas" del país, triplica el presupuesto del Estado y controla 20.000 millones de dólares en activos ilícitos, al tiempo que "desvía a cuentas bancarias ocultas en el extranjero gran parte de sus ganancias", argumenta.

Además, el gobierno estadounidense ha anunciado ya nuevas sanciones contra entidades vinculadas a La Habana "en los próximos días y semanas", a fin de frenar las "apremiantes amenazas a la seguridad nacional" que constituyen las autoridades cubanas y "exigir responsabilidades tanto al régimen como a quienes le brindan apoyo material o financiero".

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