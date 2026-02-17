Una de las principales empresas extranjeras de Cuba se paraliza por el desabastecimiento

La minera canadiense Sherritt International, una de las mayores empresas extranjeras en Cuba, ha decidido suspender sus operaciones en Moa (Holguín) debido al desabastecimiento de petróleo.

Después de recibir la notificación de que las entregas de combustible previstas "no se cumplirán", la empresa ha optado por mantener en espera las operaciones mineras y la actividad de la planta de procesado, y aprovechar el tiempo para llevar a cabo labores de mantenimiento. Por el momento, se desconoce cuánto tiempo se prolongará esta situación.

Hace tres décadas que Sherritt se dedica en Cuba a la extracción de cobalto y níquel —es el séptimo u octavo país con mayores reservas de este mineral—; un trabajo que lleva a cabo a través de una sociedad mixta que comparte con una empresa estatal cubana. La paralización de la obtención de estos dos metales estratégicos en la nueva economía no supondrá de inmediato un impacto en los trabajos de la refinería que tiene en Fort Saskatchewan, en Alberta (Canadá), pues cuenta con recursos para seguir produciendo, aproximadamente, hasta mediados de abril.

La otra pata del negocio de Sherritt en la isla del Caribe es su participación en Energas, el mayor productor independiente de energía de Cuba, que procesa gas natural crudo de origen nacional para generar electricidad que se vende a la red eléctrica nacional cubana. Sus operaciones, ha asegurado la compañía canadiense, "continúan según lo previsto sin ningún impacto".

Esta decisión de Sherritt se produce después de que, la semana pasada, las aerolíneas comenzasen a cancelar vuelos y los hoteles a cerrar sus puertas temporalmente ante el desabastecimiento.

Crisis de Cuba

Así pues, la presión ejercida por la Casa Blanca al cortar el flujo de petróleo de Venezuela a Cuba y la amenaza arancelaria para evitar que reciba crudo a través de otros países está acelerando la crisis de la isla, ya en una situación económica muy precaria y sufriendo escasez de productos básicos.

Después de la irrupción militar en Venezuela, Trump señaló Cuba entre los países en los que debería intervenir para propiciar un cambio de régimen hacia otro más proclive a los intereses de Estados Unidos. No obstante, descartó movilizar tropas estadounidenses para ello, pues la isla caribeña "caería sola" debido al colapso de su economía, agravado por la pérdida del petróleo venezolano.