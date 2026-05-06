La expectativa de acuerdo entre EE.UU. e Irán impulsa las bolsas y hace caer el petróleo

La posibilidad de que Estados Unidos e Irán suscriban en breve plazo un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo ha impulsado al alza los mercados europeos en su sesión de hoy, con subidas que rondan el 3% y, además, ha hecho caer el precio del petróleo Brent más de un 10% hasta romper por debajo la barrera de los 100 dólares por barril, aunque después ha remontado para situarse de nuevo por encima de esa cifra.

Las bolsas europeas viven la mejor jornada desde el inicio de la tregua en el conflicto del golfo Pérsico, con subidas que incluso superan el 3% en el caso del CAC francés, y son algo más moderadas en el Ibex 35 español (+2,4), el Dax alemán (+2,3), Euro Stoxx 50 (+2,6), Reino Unido 100 (+2,3) e Italia 40 (+1,7). Las expectativas apuntan también a una apertura alcista en Wall Street.

En cuanto al petróleo, el Brent llegó a registrar una caída del 11% para situarse en los 97 dólares, pero posteriormente ha tenido un repunte con lo que la bajada se sitúa en el 6,5% y el precio del barril alcanza los 102 dólares, en todo caso muy por debajo de los 115 dólares que alcanzó hace dos días. Por su parte, el West Texas llegó a caer hasta los 90 dólares por barril, pero la caída se ha moderado y ahora ronda el 8%, con un precio por barril de 94 dólares.

El posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán incluiría, según han publicado distintos medios, el desbloqueo del estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente cerrado al tráfico marítimo desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero. En todo caso, los analistas coinciden en señalar que la bajada de los precios de la energía tras un acuerdo de paz no sería inmediata, ya que los problemas de logística tardarían en resolverse para poder volver a la situación previa al conflicto.