La reapertura de Ormuz hace caer el precio del petróleo más de un 12% y provoca subidas en las bolsas

El anuncio por parte de Irán de la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure la tregua en Oriente Medio ha despertado el optimismo de los mercados, tanto bursátiles como de materias primas. En el caso del petróleo la reacción ha sido inmediata y, después de iniciar el día con leves caídas, el precio del Brent se ha desplomado en torno a un 13% para situarse en los 86 dólares por barril. Hoy había iniciado la jornada casi en los 100 dólares.

El petróleo West Texas, por su parte, cae también más de un 12% y su precio se sitúa en los 82 dólares por barril. La reacción al anuncio de Irán también se ha dejado sentir en los metales preciosos, ya que el oro y la plata experimentan subidas por encima del 1%.

En cuanto a las bolsas, en Europa la noticia de la reapertura de Ormuz ha supuesto una sacudida en los mercados que hasta ese momento vivían una jornada sin grandes fluctuaciones. Cuando faltaban pocos minutos para el cierre en la mayoría de las bolsas europeas, el DAX alemán se anotaba una subida del 2,3%, mientras que el CAC francés subía el 2,1 y el Ibex español crecía un 2%. La reacción en la bolsa londinense ha sido más comedida y solo sube un 0,6% hasta el momento.

Subidas en Wall Street

En Estados Unidos los mercados también ha acogida con euforia la noticia de la reapertura de Ormuz, que llegaba poco antes de la apertura. El Dow Jones sube en torno a un 2%, mientras que el S&P 500 y el tecnológico Nasdaq crecen más de un 1% y alcanzan máximos históricos.

La noticia de la apertura del estrecho ha llegado cuando faltaban pocas horas para el cierre de los mercados en Europa y, por tanto, habrá que esperar al lunes para evaluar mejor su reacción. La mayoría de analistas financieros coinciden en indicar que la rápida reapertura de Ormuz es un elemento fundamental para que los efectos de la crisis energética que sufre actualmente la economía mundial puedan ser limitados, de forma que no desemboquen en un incremento sostenido de la inflación global.