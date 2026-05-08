Finca con tres villas a la venta en una isla tailandesa, ideal para inversión turística

Tres villas ubicadas en una finca de 6.400 metros cuadrados con vistas al Golfo de Tailandia, en la isla de Koh Samui, se encuentran a la venta por un precio total de 2,4 millones de euros. La propiedad presenta grandes posibilidades para obtener una buena rentabilidad a través de alquileres turísticos, ya que se encuentra en una de las islas más conocidas de Tailandia.

Según se indica en el portal inmobiliario James Edition, la finca ofrece una combinación excepcional de vistas panorámicas al mar, tranquilidad tropical y confort contemporáneo en la serena costa oeste de Koh Samui. Las tres villas cuentan con piscina y están estratégicamente situadas para asegurar la privacidad y unas vistas despejadas al océano.

El continuo crecimiento del turismo en Koh Samui -uno de los destinos de Tailandia más solicitados por viajeros de todo el mundo-, hace que las propiedades de este tipo pueden alcanzar una rentabilidad estimada de entre el 8 % y el 14 % anual, con una ocupación media de aproximadamente el 70 %. Por ello, esta propiedad presenta un gran potencial como inversión.

Cada villa se asienta sobre su propia parcela de aproximadamente 1.980 m² e incluye una residencia principal junto con un bungalow independiente, ideal para alojar invitados o como espacio habitable adicional. La arquitectura sigue los contornos naturales de la ladera y se combina la construcción moderna con materiales naturales y un exuberante paisajismo, para integrarse a la perfección en su entorno.

Buenas comunicaciones

Situada en el lado oeste de Koh Samui, la propiedad goza de un entorno tranquilo a la vez que mantiene una fácil accesibilidad. El muelle de Thong, que conecta la isla con tierra firme y con islas cercanas como Koh Phangan y Koh Tao, se encuentra a pocos minutos. El complejo está a unos 30 minutos del aeropuerto internacional de Koh Samui y de la playa de Chaweng, mientras que el renombrado campo de golf de Santiburi se encuentra a unos 15 minutos.

Entre los servicios cercanos se incluyen la playa de Bang Makham, el Four Seasons Resort Koh Samui, el Nikki Beach Club, colegios internacionales, supermercados y restaurantes locales, lo que garantiza comodidad y un estilo de vida atractivo.