El FMI urge a España a acelerar la consolidación fiscal y aumentar la oferta de vivienda

El Fondo Monetario Internacional ha destacado el sólido desempeño de la economía española a pesar del impacto de la guerra de Oriente Próximo, pero ha insistido en que el gobierno aproveche esta situación para acometer una consolidación fiscal más rápida, empezando por la eliminación de las recientes medidas de apoyo a la energía, el estudio de una mayor reforma de las pensiones y la armonización de los tipos del IVA, además de impulsar la oferta de viviendas mediante la reducción de la burocracia ante el deterioro de la asequibilidad de las casas.

"A pesar del impacto de la guerra, se prevé que el crecimiento se mantenga sólido en un 2,1% en 2026 gracias a la aún fuerte demanda interna", señala el FMI sobre España, al tiempo que añade que la expansión del PIB se moderará al 1,8% los dos años siguientes, a medida que se intensifiquen los desafíos demográficos. Asimismo, advierte de que el persistente aumento del precio de la vivienda y los primeros indicios de una flexibilización de los estándares crediticios podrían, a la larga, generar vulnerabilidades en el sector financiero, de modo que insiste en la importancia de tomar medidas como las mencionadas.

De igual modo, la institución multilateral incide en la conveniencia de nuevas reformas que impulsen el empleo y mejoren la productividad, lo que incluye un refuerzo de las políticas activas del mercado laboral y el respaldo a la expansión y la innovación de las empresas mediante un rediseño del crédito fiscal para I+D, el abordaje del desajuste de competencias y la reducción de las barreras comerciales entre las autonomías españolas y los países de la UE.