El fondo británico TCI se afianza como segundo mayor accionista de Ferrovial

El fondo británico TCI ha aumentado su presencia en el capital social de Ferrovial hasta alcanzar el 13% de sus derechos de voto, de modo que se afianza como segundo mayor accionista de la constructora española solo por detrás de Rafael del Pino, que retiene casi el 22%.

En concreto, TCI cuenta con un 3,07% de participación directa real en acciones ordinarias, lo que equivale a 22.405.441 títulos del grupo de infraestructuras, y controla un 9,97% adicional a través de instrumentos financieros tipo swap, equivalentes a un paquete de 72.750.573 derechos de voto. El total suma 95.156.014 acciones, con un valor de 4.150 millones de euros, según el precio actual de cotización de Ferrovial de 43,59 euros por título.

En la anterior declaración, en julio de 2023, la firma británica contaba con un 1,53% en acciones directas (11.125.055 títulos) y un 8,50% mediante instrumentos derivados (61.845.239 swaps). De este modo, en los últimos tres años se ha hecho con un 3% adicional.

Por detrás de la posición declarada por TCI se sitúan la hermana del presidente, María del Pino, con el 8,66% de las acciones; Lazard, con el 5,07%; HSBC Holdings, con el 3,15%; y Vanguard Group, con el 3,06%, según la lista de participaciones significativas de Bloomberg, en la que, no obstante, no aparece la titularidad derivada de instrumentos financieros.

Ferrovial atraviesa un momento de dudas como consecuencia de su incursión bursátil en Estados Unidos, y arrastra una caída superior al 20% en lo que va de año. En este contexto, los analistas de Deutsche Bank han reducido su recomendación de comprar a mantener y recortado su precio objetivo hasta los 48,50 euros por acción.