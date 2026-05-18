Ford producirá en Valencia la versión europea del Bronco a partir de 2028

Ford confía en la planta valenciana de Almussafes. Lo ha dejado claro en la presentación de su estrategia para Europa, en la que la automovilística de Estados Unidos ha anunciado que el Bronco será el nuevo made in Spain.

Es uno de los cinco turismos y dos vehículos comerciales de Ford que se fabricarán en el viejo continente a lo largo de los próximos tres años, y en el caso de la fábrica española comenzará a trabajar en ese vehículo con opción multienergía a partir de 2028.

Además de este todoterreno, más compacto que la versión norteamericana para adaptarse a los gustos del mercado europeo, las otras piezas pensadas para Europa son un nuevo eléctrico pequeño, un SUV eléctrico pequeño y dos crossover multienergía, así como una camioneta pickup y la nueva furgoneta Transit City, totalmente eléctrica.

En el marco de esta ofensiva europea de Ford, su objetivo no solo pasa por seguir siendo líder del segmento de vehículos comerciales en la región, sino que también aspira a que una cuarta parte del beneficio operativo de la división Ford Pro se genere a partir de software y servicios.

"Con este amplio despliegue de productos y tecnología para clientes comerciales y particulares previsto para los próximos tres años, Ford renueva su compromiso con los conductores y las empresas europeas", ha resumido el presidente de la compañía en Europa, Jim Baumbick.